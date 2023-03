L'Extreme è un SSD esterno portatile di SanDisk, in questo caso da 1TB. Nel suo mercato di riferimento non ha rivali e oggi la sua posizione addirittura migliora: grazie allo sconto Amazon del 51%, concludi l'affare (perché di questo si tratta) a soli 118,47€. I 242€ di listino sono solo un brutto ricordo, e puoi pagare anche a rate senza interessi o costi nascosti: 5 da 23,70€ al mese.

Il SanDisk 1TB SSD Portatile è un’unità di archiviazione esterna di ultima generazione con prestazioni elevate per un’esperienza di utilizzo senza pari. Con una capacità di 1TB, questo SSD portatile offre una quantità di spazio di archiviazione sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

Una caratteristica di spicco è certamente la portabilità. Con dimensioni e peso ridotti, il SanDisk 1TB SSD Portatile è facile da trasportare e può essere utilizzato ovunque, che si tratti di un viaggio di lavoro o di vacanza. Proprio in vacanza, ad esempio, lo potresti utilizzare per scaricare le foto della fotocamera o liberare la memoria dell’iPhone, senza doverti preoccupare di urti, acqua, salsedine e sabbia.

La qualità costruttiva del SanDisk 1TB SSD Portatile costituisce un unicum nel panorama dell’archiviazione dati. Il case esterno è realizzato in materiale resistente e durevole, progettato per resistere alle cadute e alle vibrazioni. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere, il che significa che è protetto contro eventuali danni accidentali.

In quanto a prestazioni, c'è solo da gioire. Gli SSD sono noti per offrire velocità di lettura e scrittura significativamente più elevate rispetto ai dischi rigidi tradizionali (HDD), il che significa che i dati possono essere trasferiti e letti molto più rapidamente. Questo lo rende ideale per gli utenti che desiderano trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente. Nel dettaglio, parliamo di velocità di lettura fino a 520MB/s.

Inoltre, il SanDisk 1TB SSD Portatile supporta la funzione di crittografia hardware, che consente di proteggere i propri dati con una password. Ciò significa che i dati archiviati sull’unità sono protetti da accessi non autorizzati e possono essere utilizzati solo da chi conosce la password.

