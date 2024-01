SSD Samsung portatile da 500GB ad un prezzo top: SCON(TO)VOLGENTE

Gli SSD sono composti da chip di memoria NAND flash e un controller che gestisce l'accesso e la lettura/scrittura dei dati. Oggi, su Amazon, l'SSD da 500GB di Samsung è in sconto del 34% per un prezzo finale di 82,39€.

SSD da 500GB Samsung in maxi sconto

L'SSD esterno Samsung da 500 GB rappresenta un'opzione avanzata per l'archiviazione digitale, offrendo una capacità generosa in un formato compatto. Con un'interfaccia USB 3.2 di seconda generazione, garantisce velocità di trasferimento eccezionali fino a 1.050 MB/s, risultando fino a 9.5 volte più veloce di un tradizionale hard disk esterno (HDD). Questa notevole velocità di trasferimento si traduce in un accesso rapido e fluido ai dati, migliorando notevolmente le prestazioni complessive.

La caratteristica distintiva di questo SSD è la sua sicurezza avanzata, implementata attraverso crittografia tramite impronte digitali o password. Un lettore di impronte digitali integrato offre una forma di accesso sicuro e conveniente, mentre la protezione opzionale con password si basa su un sistema di crittografia hardware AES a 256 bit.

La robustezza è un altro punto forte, con il dispositivo in grado di resistere a cadute da altezze fino a 2 metri, garantendo una maggiore durabilità e affidabilità in situazioni di utilizzo quotidiano. La versatilità è garantita dalla compatibilità con una varietà di dispositivi, tra cui PC, Mac, molti dispositivi Android, console di gioco e Smart TV.

In termini di installazione, questo SSD esterno si presenta come un hard drive esterno, con un elegante colore Silver che si adatta a diverse estetiche. È ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione rapida, sicura e resistente, che si integra senza sforzo con una gamma diversificata di dispositivi e sistemi operativi.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare l'SSD Samsung da 500GB al 34% di sconto per un prezzo finale di 82,39€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.