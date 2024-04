2TB di storage a spasso con l'hard disk esterno WD al 37% di sconto

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile progettato per memorizzare grandi quantità di dati e oggi, su Amazon, l'hard disk esterno da 2TB di WD è in sconto del 37% per un costo totale e finale di 75,28€.

L'hard disk esterno Western Digital da 2TB rappresenta un'eccellente soluzione per l'archiviazione digitale affidabile e conveniente. Con una capacità di archiviazione di 2 TB, offre uno spazio generoso per conservare una vasta gamma di file, da documenti a foto e video.

Dotato di un'interfaccia disco rigido USB 2.0/3.0 e tecnologia di connettività SATA, garantisce trasferimenti dati ultraveloci, consentendo di spostare grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente. La sua compatibilità con dispositivi USB 3.0 di ultima generazione e la retrocompatibilità con i dispositivi USB 2.0 assicurano una connettività senza problemi con una vasta gamma di computer e dispositivi.

Il fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici lo rende estremamente portatile, leggero e facile da trasportare, ideale per chi necessita di un archivio portatile per lavoro o intrattenimento. Il suo colore nero conferisce un'estetica elegante e discreta.

Inoltre, include il software di backup WD in prova gratuita, che offre un modo semplice e sicuro per proteggere i tuoi dati preziosi da perdite accidentali o danni al dispositivo. Questo hard disk esterno è perfettamente compatibile con Windows 10 o Windows 8.1, offrendo una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente per gli utenti di PC.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 37% sull'hard disk esterno da 2TB di casa Western Digital per un prezzo totale e finale di 75,28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.