SSD Samsung portatile da 1TB adatta ad ogni situazione a 99€ su Amazon: SUPER OFFERTA

Samsung è un'azienda versatile e che riesce sempre ad offrire grande qualità e affidabilità nei suoi prodotti e oggi, su Amazon, il suo SSD portatile da 1TB viene scontato del 41% e venduto a 99,99€.

SSD Samsung da 1TB ad un prezzo shock

L'SSD Portatile Samsung T7 Shield da 1TB è la soluzione perfetta per chi cerca velocità e sicurezza per i propri dati. Questo dispositivo offre velocità di lettura/scrittura sequenziali ultra-elevate fino a 1.050/1.000 MB/s, permettendo operazioni di editing istantaneo direttamente dal drive. Questa caratteristica lo rende ideale per professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni o necessitano di un accesso rapido ai dati.

Il Samsung T7 Shield è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi iPhone, Mac, videocamere, Windows, PS5, Xbox, smartphone e tablet. Questa compatibilità universale lo rende estremamente versatile, adattandosi facilmente a qualsiasi esigenza di archiviazione e trasferimento dati.

Oltre alla versione da 1TB, il T7 Shield offre fino a 4 TB di spazio, rendendolo adatto a ogni occasione e garantendo ampio spazio per conservare dati e contenuti. La protezione dei dati è una priorità, e il T7 Shield eccelle in questo ambito con la certificazione IP65, che lo rende resistente ad acqua e polvere, e la capacità di sopportare cadute da un'altezza fino a 3 metri.

La scocca in gomma high-tech non solo protegge il dispositivo da urti e cadute, ma integra anche la tecnologia Dynamic Thermal Guard, che controlla il calore per mantenere prestazioni costanti anche durante la gestione dei progetti più complessi.

Su Amazon, oggi, l'SSD Samsung portatile da 1TB viene messo in offerta con un super sconto del 41% per un costo finale di 99,99€.

