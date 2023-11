SSD Samsung da 8TB al 52% di sconto: FOLLIA DA BLACK FRIDAY

Gli SSD sono diventati sempre più diffusi e sono ampiamente utilizzati in computer desktop, laptop, server e dispositivi di archiviazione. Oggi l'SSD Samsung da 8TB è in sconto del 52% su Amazon, costo finale: 290€.

Sconto mai visto sull'SSD Samsung da 8TB (-52%)

L'unità di archiviazione digitale Samsung da 8 TB rappresenta una soluzione affidabile e potente per gestire grandi quantità di dati in modo efficiente. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, offre prestazioni elevate che possono soddisfare le esigenze di utenti avanzati.

Progettata con l'interfaccia SATA 6 Gb/s, questa unità è compatibile anche con le interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, garantendo una flessibilità di connettività con una varietà di dispositivi. Il fattore di forma da 2.5 pollici rende questa unità compatta e adatta a diverse applicazioni, dalla configurazione di PC e workstation all'integrazione in sistemi di archiviazione di rete (NAS) di alto livello.

Con una capacità massima di 8 TB, questa unità offre uno spazio di archiviazione significativo, ideale per gestire carichi di lavoro intensi. Rivolta a gamer, creativi e professionisti del settore IT, è in grado di soddisfare le esigenze di coloro che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo. Tuttavia, è importante notare che le performance possono variare in base al sistema hardware su cui viene utilizzata.

L'SSD Samsung da 8 TB rappresenta, dunque, un investimento affidabile per coloro che cercano un'ampia capacità di storage, prestazioni solide e la flessibilità di utilizzo in diverse applicazioni, garantendo una gestione agevole di dati complessi e carichi di lavoro impegnativi.

Oggi su Amazon è presente un mega sconto del 52% sull'SSD Samsung da ben 8TB, prezzo 290€. Approfitta subito di questa enorme opportunità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.