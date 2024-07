Prime Day 2024: SSD in super sconto

Un SSD (Solid State Drive) è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash per conservare le informazioni e oggi, in occasione del Prime Day 2024 andremo a scoprire i migliori SSD in sconto su Amazon.

SSD in sconto: Samsung detta la linea

Gli SSD in sconto oggi in occasione del prime day e presenti in questa lista, dunque che rispondono ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono tutti targati Samsung ma presentano caratteristiche e tagli diversi:

Samsung Memorie T7: SSD Esterno Portatile da 2 T, resistente all'acqua e con una scocca in gomma di colore blu che garantisce una certa resistenza agli urti e una certa durabilità. Lo sconto attivo è del 23% e viene venduto a 198,99€.

Samsung Memorie MZ-V9P4T0C 990 PRO: velocità di lettura/scrittura fino a 7.450/6.900 MB/s e dotato di dissipatore di calore. Si tratta di un SSD interno da 4TB compatibile anche con PlayStation 5. Lo sconto attivo è del 17% e il costo finale è di 405€.

Samsung Memorie T5 : altro dispositivo portatile, questa volta da 2TB con attacco USB 3.1 e velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 460 MB/s. La struttura robusta, anche in questo caso, ne aumenta la durabilità. Sconto attivo del 14% e prezzo finale di 139€

Samsung Memorie T9 204,97€. : portatile, leggero e compatto come una carta di credito, Realizzato con speciale finitura antiscivolo, il T9 è un SSD completo da 2TB che in occasione delle offerte Prime Day viene scontato del 32% per un prezzo totale e finale di

Samsung SSD 870 EVO: SSD interno da 2TB in colorazione nera, dotato di tecnologia intelligent turbo write, il che garantisce velocità e affidabilità. Lo sconto applicato in occasione dei Prime Day è del 27% e il costo finale è di 176€.

Questi erano i migliori SSD che in occasione del Prime Day 2024 di Amazon sono soggetti ad offerte e sconti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.