Porta a spasso 2TB di storage con l'SSD esterno SanDisk in OFFERTA PRIME DAY AMAZON

Un SSD portatile è un dispositivo di archiviazione esterno compatto e leggero che utilizza memoria flash per conservare i dati e oggi, su Amazon, l'SSD esterno SanDisk da ben 2TB viene scontato dell'11% per un prezzo totale e finale di 169,99€.

Offertissima Prime Day: SSD SanDisk da 2TB in promozione

L'SSD esterno SanDisk da 2TB offre prestazioni da SSD grazie alla tecnologia NVMe, con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. Questa unità di storage portatile ad alta capacità è perfetta per professionisti creativi che devono gestire contenuti innovativi o girare riprese di alta qualità.

La robustezza è una caratteristica fondamentale: l'SSD SanDisk può resistere a cadute da massimo tre metri ed è protetto da un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere, garantendo che sia pronto per qualsiasi ambiente di lavoro.

Per viaggiare senza preoccupazioni, l'SSD è supportato da una garanzia limitata di 5 anni e presenta un resistente rivestimento in silicone che non solo offre una piacevole sensazione tattile, ma aggiunge anche un ulteriore livello di protezione.

La praticità è assicurata dal moschettone incluso, che consente di agganciare saldamente l'SSD al passante dei pantaloni o allo zaino per una maggiore sicurezza durante gli spostamenti. Per la sicurezza dei dati sensibili, l'SSD SanDisk offre crittografia hardware integrata AES a 256 bit e protezione tramite password, permettendo di mantenere i contenuti privati al sicuro da accessi non autorizzati.

Su Amazon, oggi, in occasione del Prime Day 2024 è presente e disponibile uno sconto dell'11% sull'SSD esterno da 2TB di casa SanDisk, costo totale di 169,99€.

