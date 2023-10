SSD SAMSUNG ad un prezzo bassissimo: SCONTO TOP del 48%

Un SSD è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza una tecnologia a stato solido per immagazzinare informazioni digitali. Oggi Amazon applica un maxi sconto del 48% sul'SSD di Samsung a 1TB per un prezzo finale di 51,89€.

L'SSD definitivo di Samsung è in maxi sconto

Il disco rigido Samsung con interfaccia Serial ATA-600 è una soluzione di archiviazione affidabile per computer desktop. Questo hard drive interno, dal fattore di forma 2,5 pollici, offre prestazioni elevate e una notevole capacità di archiviazione. È portatile e può essere utilizzato in diversi dispositivi compatibili, come desktop.

Ciò che rende questo disco rigido particolarmente interessante è la sua tecnologia di connettività SATA, che assicura un'interfaccia veloce per il trasferimento dei dati. Questo significa che puoi trasferire file e dati in modo efficiente e veloce. Inoltre, questo disco rigido è progettato per gestire carichi di lavoro intensi, adatto a PC, workstation e sistemi NAS di alto livello.

Le velocità di lettura e scrittura sequenziale raggiungono rispettivamente i 560 MB/s e 530 MB/s, il che significa che può gestire facilmente grandi quantità di dati senza rallentamenti.

Inoltre, hai a disposizione una capacità di archiviazione fino a 8 TB, il che è più che sufficiente per conservare documenti, foto, video e molto altro. La sua interfaccia SATA 6 Gb/s è compatibile con le interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, assicurando la massima compatibilità con molti sistemi.

Amazon oggi applica uno sconto enorme del 48% sull'SSD di casa Samsung per un prezzo d'acquisto finale di 51,89€.

