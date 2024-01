SSD portatile SanDisk 1 TB in super offerta a 77,95€ su Amazon

Tra le offerte Amazon più interessanti di giornata ti segnaliamo l'unità SSD portatile SanDisk da 1 TB con velocità di lettura fino a 800 MB/s e porta USB 3.2 Gen 2. In queste ore è possibile acquistarla a soli 77,95 euro, uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi, contando che il minimo storico di 75 euro è stato raggiunto a inizio novembre 2023.

Con oltre 1.000 acquisti soltanto nell'ultimo mese, l'unità SSD di SanDisk portatile è uno dei bestseller della categoria "Dispositivi archiviazione dati esterni" di Amazon. Merito di un eccellente rapporto qualità-prezzo e del fatto che sia un articolo Prime, il che significa che tutti gli utenti abbonati possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

SSD portatile SanDisk 1 TB di nuovo vicina al minimo storico su Amazon

Il prodotto di SanDisk si distingue per essere veloce, portatile e conveniente. Le prestazioni sono garantite dalla sorprendente velocità in lettura pari a 800 MB/s, così come dal generoso spazio di archiviazione di 1 TB, grazie al quale è possibile eseguire il backup dei propri contenuti multimediali su una soluzione di storage ideale per le persone che sono spesso fuori casa.

Portabilità garantita da una massima resistenza alle cadute: può infatti cadere da un massimo di due metri senza farsi nemmeno un graffio. Inoltre si può fissare alla cintura e allo zaino in totale sicurezza, grazie a un robusto aggancio in gomma.

L'unità SSD portatile SanDisk con capacità di archiviazione pari a 1 TB è in offerta a soli 77,95 euro su amazon.it. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per questo modello, tra i più venduti su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.