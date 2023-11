SSD PORTATILE SAMSUNG in maxi sconto: Amazon Outlet (-35%)

Gli SSD sono comunemente utilizzati nei computer e altri dispositivi per migliorare le prestazioni e accelerare i tempi di caricamento delle applicazioni e dei sistemi operativi. Oggi su Amazon è disponibile un SSD portatile di Samsung in sconto del 35%, prezzo finale 85€.

L'SSD portatile di Samsung è scontato del 35%, un vero affare

L'SSD portatile T7 Shield di Samsung Memorie è una soluzione all'avanguardia che unisce prestazioni elevate, design resistente e una robusta protezione contro gli elementi. Certificato con la classificazione IP65, questo SSD offre una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere, garantendo un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più impegnative.

Le sue eccezionali prestazioni emergono con velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente, rendendolo fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2. Questa velocità straordinaria consente trasferimenti rapidi di file e accesso istantaneo ai dati, ottimizzando l'efficienza del lavoro e dell'intrattenimento.

La resistente scocca in gomma antiurto è progettata per resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri, garantendo la sicurezza dei dati durante gli spostamenti. Questa caratteristica lo rende un compagno ideale per chiunque abbia una vita dinamica e necessiti di un dispositivo di archiviazione affidabile in movimento.

La versatilità di connessione è un punto forte di questo SSD, grazie ai due cavi USB inclusi, da Tipo C a C e da Tipo C ad A. Ciò consente di collegarsi facilmente a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questa flessibilità lo rende un compagno adatto a molteplici scenari d'uso.

L'SSD di Samsung portatile è in sconto del 35% su Amazon per un costo finale di 85€. Non perdere questa occasione.

