SSD portatile Samsung da 2TB al 38% DI SCONTO: AFFARE

Samsung è un'azienda versatile e affidabile in ogni settore. Su Amazon, oggi, l'SSD da 2TB portatile targato proprio Samsung è scontato del 38% per un costo finale d'acquisto di 149,99€.

SSD Samsung da 2TB in mega offerta: super promo Amazon

Il Samsung T7 è un'unità a stato solido (SSD) di 2 TB progettata per offrire un'esperienza di archiviazione digitale avanzata. Dotato di un'interfaccia disco rigido Ethernet 10/100/1000 e tecnologia di connettività Wireless, il T7 offre flessibilità di connessione, rendendolo adatto a desktop, console, computer portatili e smartphone. Il design del T7 è caratterizzato dalla sua forma compatta con un fattore di forma disco rigido di 2,5 centimetri, ideale per un'installazione come hard drive esterno.

Con una velocità di trasferimento eccezionale fino a 1.050 MB/s, il T7 è ben 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale, garantendo prestazioni affidabili e rapide. L'interfaccia USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps) assicura un collegamento efficiente, ed è retrocompatibile per una maggiore versatilità.

La robusta scocca in metallo del T7 è in grado di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, assicurando durabilità e resistenza. La sicurezza è una priorità con la crittografia hardware AES a 256 bit e la possibilità di protezione con password opzionale.

Il T7 supporta una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi. I cavi inclusi nella confezione sono USB tipo C a C e USB Tipo C a A, fornendo opzioni di connessione complete per una vasta gamma di dispositivi.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare l'SSD portatile di Samsung da 2TB che viene messo in sconto del 38% per un prezzo totale di 149,99€.

