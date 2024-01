SSD portatile Kingston in MEGA SCONTO su Amazon

L'unità a stato solido Kingston offre una capacità di archiviazione digitale di 240 GB con un'interfaccia disco rigido Serial ATA (SATA). Caratterizzata dalla tecnologia di connettività SATA, questa unità SSD presenta un fattore di forma da 2,5 pollici ed è progettata per essere installata come hard drive interno.

Il marchio Kingston garantisce una caratteristica speciale di resistenza agli urti, conferendo affidabilità e durata alla memoria. Compatibile con dispositivi SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) e retrocompatibile con lo standard SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), assicura una connettività versatile con varie configurazioni di sistema.

Questo drive SSD offre un'esperienza di utilizzo rapida e fluida, con avvio del sistema, caricamento e trasferimento dei file più veloci rispetto agli hard drive tradizionali. Grazie alla sua elevata velocità di lettura e scrittura, è ideale per le applicazioni che richiedono elevate prestazioni e reattività, migliorando l'efficienza nei processi multi-tasking.

Con capacità multiple, l'unità SSD Kingston offre tutto lo spazio necessario per le applicazioni e può essere utilizzata anche per la sostituzione degli hard drive tradizionali. È inoltre 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale, garantendo prestazioni elevate e una maggiore reattività del sistema. In definitiva, l'SSD Kingston rappresenta una soluzione affidabile e performante.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 33% sull'SSD targata Kingston da ben 240GB che viene venduta al costo finale d'acquisto di 26,89€. Approfittane adesso e non perdere questa opportunità.