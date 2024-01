SSD portatile da 480GB al 50% DI SCONTO: Amazon Outlet

Kingston è un'azienda molto rilevante nel settore dei dispositivi d'archiviazione e per le memorie. Oggi, su Amazon, è possibile acquistare l'SSD Kingston in maxi sconto del 50% per un prezzo finale di 33,79€.

SSD Portatile da 480GB Kingston a metà prezzo

L'SSD Kingston rappresenta una soluzione avanzata per migliorare le prestazioni del tuo sistema. Con una capacità di archiviazione digitale di 480 GB, questa unità offre un notevole spazio per applicazioni e la possibilità di sostituire o integrare il disco rigido esistente. La sua interfaccia disco rigido Serial ATA-600 e la tecnologia di connettività SATA assicurano un rapido avvio, caricamento e trasferimento di file, contribuendo a una maggiore efficienza operativa. Caratterizzata dal fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici, l'unità a stato solido Kingston è progettata per essere resistente agli urti, fornendo una maggiore affidabilità e durata rispetto a un disco rigido tradizionale. Il suo colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di sistema. Questo dispositivo è ideale per desktop e computer portatili, offrendo una soluzione affidabile per migliorare le prestazioni complessive del tuo sistema. Grazie alla sua natura a stato solido, è più affidabile e durevole rispetto a un disco rigido convenzionale, garantendo una maggiore resistenza alle vibrazioni e agli urti. Prima dell'acquisto, si consiglia di verificare la compatibilità hardware utilizzando il configuratore di aggiornamento online fornito dal produttore, garantendo una perfetta integrazione con il tuo sistema esistente. Con questa unità a stato solido Kingston, puoi migliorare significativamente le prestazioni del tuo sistema, godendo di un'esperienza informatica più veloce e affidabile. Acquista l'SSD Portatile Kingston da 480GB al 50% di sconto! Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 50% sull'SSD Kingston portatile da 480GB potendolo così acquistare a metà prezzo: 33,79€.

