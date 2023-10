SSD portatile da 2TB e in formato mini di Samsung in SCONTO: PREZZO SUPER

Un SSD (Solid State Drive) è una forma di dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash per immagazzinare dati digitali. Oggi Amazon applica uno sconto molto allettante sull'SSD portatile da 2TB di Samsung che viene proposto ad un prezzo molto vantaggioso e competitivo: 36% per 133,84€.

2TB in formato mini... l'SSD portatile di Samsung va in sconto su Amazon!

L'SSD portatile Samsung Memorie da 2 TB è un dispositivo di archiviazione digitale che offre prestazioni eccezionali e una robusta protezione. Con una velocità di lettura e scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente, questo SSD è fino a 9,5 volte più veloce dei tradizionali dischi rigidi esterni, grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen.2. Una caratteristica distintiva di questo SSD è la sua resistenza all'acqua, con certificazione IP65 che lo protegge da ingressi accidentali di acqua e polvere. Questo lo rende ideale per l'uso in ambienti impegnativi o durante gli spostamenti. Inoltre, la robusta scocca in gomma è progettata per resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri, garantendo una maggiore durabilità.

La connettività è agevolata dai due cavi USB inclusi, uno da Tipo C a C e l'altro da Tipo C ad A, che consentono di collegare l'SSD a una varietà di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questo SSD è progettato come un'unità a stato solido esterna, offrendo un'ampia capacità di archiviazione con prestazioni di trasferimento dati straordinariamente rapide, il tutto in un elegante design blu. È un compagno affidabile per chi cerca un dispositivo di archiviazione portatile ad alte prestazioni.

Amazon applica uno sconto del 36% sull'SSD Samsung portatile da 2TB in formato Mini, per un prezzo finale di 133,84€.

