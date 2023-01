SSD portatile Crucial X6 da 1TB ad un prezzo FOLLE su Amazon

All'inizio del 2020, Crucial ha lanciato X6 Portable SSD, una soluzione conveniente, elegante e ad alte prestazioni che è diventata molto popolare tra i possessori di laptop. Sebbene non costoso per essere un SSD portatile, non è mai stato surclassato dagli altri. Acquistalo ora su Amazon a soli 91,99€ invece di 133,75€.

Laddove l'X8 è costruito con uno spesso tubo di metallo, l'esterno dell'X6 è principalmente in plastica. Indubbiamente meno resistente, anche se è ancora valutato per una caduta da 2 m su una superficie dura e ha una garanzia di tre anni.

Non utilizzando un guscio esterno metallico, i progettisti hanno anche ridotto il peso del modello da 2 TB da 140 g dell'X8 a soli 40 g sull'X6. E quella riduzione di massa probabilmente aiuta a sopravvivere al test di caduta.

Un'altra differenza è che viene fornito solo con USB-C sul dispositivo e sull'estremità. Gli adattatori sono molto economici, ma Crucial ha deciso che il costo di quell'articolo sarebbe stato a carico degli acquirenti. Ciò che manca anche a questo design è una luce per segnalare le attività dell'SSD.

Dalle informazioni fornite, il cuore dell'X6 è Crucial 96L QLC NAND cablato a un controller NAND Silicon Motion SM2259XT e un'interfaccia USB ASMedia ASM235CM. Il chip ASMedia è compatibile con USB 3.2 Gen 2, ma non supporta la modalità Gen 2×2 ad alte prestazioni.

Le unità da 500 GB, 1 TB e 2 TB sono tutte classificate per una velocità massima di 540 MB/s, mentre il modello di punta da 4 TB può arrivare fino a 800 MB/s. Funziona con sistemi come PC, Mac, Android, iPad Pro, la console PS4, Xbox One. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

