SSD NVME Crucial P5 Plus da1 TB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Crucial è tornato con l'SSD P5 NVMe da 1 TB, un dispositivo che possiede un potente controller interno Gen4 che garantisce prestazioni premium e letture sequenziali fino a 6600MB/s.



Il Crucial P5 Plus è la versione "aggiornata" della linea SSD NVMe dell'azienda. È dotato della nuova interfaccia Gen4, Advanced 3D NAND/controller di Micron ed è progettato praticamente per chiunque: professionisti, creativi, giocatori e consumer user che vogliono sfruttare la loro nuova scheda madre supportata da Gen4. È inoltre disponibile con capacità che vanno da 500 GB a 2 TB ed è dotato di una gamma di funzionalità avanzate come l'accelerazione dinamica della scrittura, la protezione termica adattiva, una funzione che corregge gli errori e il supporto per la crittografia.

In merito alla protezione dei dati. stiamo parlando della crittografia AES a 256 bit. Presente anche la modalità cache SLC obbligatoria, che consente di allocare dinamicamente una parte dell'unità. Il P5 Plus da 1 TB inoltre ha una valutazione di 630.000 IOPS in lettura e 700.000 IOPS in scrittura.

Il P5 Plus viene inoltre fornito in bundle con e il software Acronis Cloning, che consente agli utenti di ottimizzare le prestazioni in base alle proprie esigenze specifiche, aumentare la sicurezza dei dati e aggiornare facilmente il firmware dell'unità. Viene inoltre fornito con una gamma di funzionalità avanzate come l'accelerazione dinamica della scrittura (per aiutare a migliorare il consumo di energia e le prestazioni), algoritmo di integrità dei dati multistep (per la protezione dalla perdita di dati), immunità alla perdita di alimentazione integrata (protegge i dati durante un'improvvisa perdita di alimentazione) ed errore codice di correzione (in modo che un decoder possa identificare e correggere errori nei dati).

