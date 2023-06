SSD Kingston da 240GB: MEGA SCONTO 53% e prezzo WOW

Il primo passo per aggiornare un computer desktop o laptop che sia, è sostituire l'HDD con un SSD. L'incremento delle prestazioni è straordinario, provare per credere. Ecco perché non dovresti farti sfuggire il Kingston A400 da 240GB, un SSD interno che su Amazon oggi paghi solo 18,99€ (spedizione compresa) grazie al super sconto del 53%. Non hai scusa che regga: deve essere tua.

SSD Kingston 240GB scontato del 53%: da aggiungere subito al carrello, il tuo computer ti ringrazierà

Il Kingston A400, come anticipato, è un SSD progettato per migliorare le prestazioni di archiviazione dei computer desktop e portatili, sostituendo i tradizionali dischi rigidi meccanici (HDD) con una soluzione più veloce ed efficiente.

Questo SSD interno offre velocità di lettura e scrittura superiori rispetto agli HDD tradizionali (10 volte più veloce). Ciò si traduce in tempi di avvio più veloci per il sistema operativo e per le applicazioni, nonché in un accesso più rapido ai file archiviati.

La periferica utilizza la tecnologia NAND Flash, che offre un'archiviazione stabile e affidabile. Inoltre, questa soluzione rende l'unità meno soggetta a danni fisici rispetto agli HDD tradizionali, che hanno parti meccaniche in movimento. Che poi, a dirla tutta, Kingston è sinonimo di qualità. È un marchio noto per la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti, e l'SSD A400 ne è l'ennesima testimonianza.

Per quanto riguarda l'installazione, è semplicissima. L'A400 è un SSD progettato per essere compatibile con la maggior parte dei computer desktop e portatili esistenti. Il suo è il formato standard da 2,5 pollici, che lo rende facilmente installabile in molti dispositivi.

Infine, ti dico che rispetto agli HDD tradizionali, l'A400 offre un consumo energetico inferiore. Questo può contribuire a migliorare l'autonomia della batteria dei dispositivi portatili e ridurre i costi energetici complessivi. Cosa che di questi tempi non guasta di certo, giusto?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.