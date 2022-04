SSD Kingston da 240 GB con tecnologia 3D Nand ad un prezzo SUPER su Amazon

Il Kingston A400 è un'unità SSD SATA standard da 2,5 pollici. che viene fornita senza un cavo SATA e senza viti. Una scelta voluta per abbassarne il costo, infatti lo si può trovare su Amazon a soli 29,90 euro.

La velocità di lettura dichiarata arriva ad un massimo di 500 MB/s e 320 MB/s in scrittura per il modello da 240 GB, le prestazioni sequenziali sono buone, ma è il 4K è il punto in cui Kingston A400 si erge contro i suoi avversari. I risultati del benchmark dimostrano che Kingston mantiene ciò che promette,.

Se hai ancora un HDD e vuoi migliorare un laptop o un PC obsoleto, allora questo è il giusto acquisto. Dopotutto, nonostante sia un SSD di tre anni fa e, riesce ancora a soddisfare la maggior parte delle esigenze.

Ricordiamo le altre caratteristiche :

Fattore di forma: 2,5″

Capacità: 240 GB

Interfaccia: SATA Rev. 3.0 (6 Gbp/s)

NAND: 3D

Controller: Phison PS3111-S11

Memoria Flash: Toshiba 15nm TLC

Trasferimento dati (ATTO): fino a 500 MB/s in lettura e 350 MB/s in scrittura (240 GB)

Garanzia e durata: 3 anni, 1 milione di ore MTBF, 80 TB (TBW)

Puoi trovarlo in offerta su Amazon in sconto, parliamo di oltre il 30%, un bel risparmio considerando l'aumento dei prezzi che stiamo vivendo in questo particolare momento storico.

