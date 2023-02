SSD Interno Netac NV5000 1TB: In SCONTO SU Amazon del 20% con coupon

La mancanza di spazio su disco è uno dei problemi di base che si può presentare su un computer, dato che con la qualità dei prodotti di oggi (software, audiovisivi e così via) è aumentato a dismisura anche lo spazio da loro occupato in memoria. Netac è una delle aziende che dalla sua nascita ha iniziato a lavorare per noi in questo senso, creando periferiche di vario genere, tra cui anche SSD interni, rapidi e performanti, come il NV5000 da 1TB.

Se è proprio quello di cui avete bisogno, sappiate che da oggi su Amazon l'SSD Netac NV5000 da 1TB è in offerta a soli 92,79€, con l'applicazione del coupon, che toglierà dal prezzo di listino il 20%.

SSD Interno NETAC NV5000 1TB: l'estensione che aspettavate

Questo SSD non occupa fisicamente molto spazio, infatti le sue misure in centimetri sono solo 8 x 2,3 x 1,1 , e i gamer saranno contenti di sapere che questo prodotto è compatibile anche con le console PlayStation 5 per un'espansione di archiviazione SSD M.2 ultra veloce.

Questo SSD Interno Netac NV5000 da 1TB dispone di un dissipatore di calore Graphene, che rende il vostro computer più fluido e vi permetterà di portare al massimo la velocità di gioco, dissipatore all in one che si installa facilmente nello slot di espansione M.2. Gli acquirenti saranno inoltre contenti di sapere che il prodotto ha una garanzia di ben 5 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.