SSD interno, fulmineo, da 1TB e... IN MAXI PROMO (-44%)

Gli SSD sono comunemente utilizzati nei computer e nei dispositivi di archiviazione portatili per migliorare le prestazioni complessive del sistema e ridurre i tempi di accesso ai dati. Oggi su Amazon l'SSD interno da 1TB di Seagate è in sconto del 44% per un costo finale di soli 60,89€.

SSD interno da 1TB in super sconto su Amazon

L'SSD NVMe di Seagate è un potente aggiornamento per desktop e laptop, progettato per offrire prestazioni eccezionali e affidabilità. Con velocità di lettura/scrittura sequenziale massime di 2.400/1.800 MB/s, questa unità NVMe offre prestazioni fino a 2,5 volte superiori rispetto alle unità SSD SATA e addirittura 50 volte superiori rispetto alle tradizionali unità disco.

Questo upgrade del PC rende i download, le installazioni e il multitasking più efficienti, garantendo una reattività ottimale del sistema. Grazie al formato sottile M.2 2280 e alle opzioni di capacità che vanno fino a 2TB, l'SSD NVMe di Seagate è altamente versatile e offre un facile processo di upgrade.

La fiducia è garantita con un valore MTBF (Mean Time Between Failures) pari a 1,8 milioni di ore, supportato da 3 anni di garanzia limitata e 1 anno di servizi di recupero dati Rescue. Quest'ultimo rappresenta una caratteristica speciale, offrendo tranquillità aggiuntiva nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

La facilità di migrazione e clonazione dei dati dalle unità esistenti è resa ancora più accessibile grazie al software gratuito DiscWizard di Seagate. In sintesi, l'SSD NVMe di Seagate rappresenta una soluzione affidabile, veloce e versatile per migliorare le prestazioni del tuo sistema e assicurarti di essere pronto per le sfide informatiche moderne.

Oggi l'SSD interno da 1TB di Seagate è in sconto del 44% su Amazon per un costo finale di 60,89€.

