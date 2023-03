SSD interno da 500GB: con 42€ il tuo vecchio PC diventa una scheggia

Il tuo PC o portatile è una lumaca e stai pensando di cambiarlo? Se momentaneamente però non hai il budget per farlo oggi ti offro una soluzione validissima. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello l'SSD interno da 500GB Crucial MX500 a soli 42,99 euro, invece che 69,99 euro.

Se fai presto puoi avvalerti di questo sconto del 39% e portati a casa un dispositivo eccezionale, di ottima qualità e utilissimo, a un prezzo davvero vantaggioso. Con questa piccola spesa il tuo computer, che sia un fisso o un portatile, diventerà molto più veloce e performante.

SSD interno da 500GB e il PC prende il volo

Questo SSD interno, con i suoi 500GB di spazio disponibile, ti offre la possibilità di salvare tutti i tuoi file più importanti. Non dovrai assolutamente preoccuparti della memoria che si esaurisce presto. Inoltre il suo fattore di forma da 2,5 pollici con interfaccia SATA, lo rende perfetto per essere inserito sia in un PC che in un portatile. L'installazione è semplicissima in entrambi i dispositivi.

Oltre a questo, un SSD è molto più veloce rispetto a un Hard Disk e quindi il tuo computer diventerà un missile. Garantisce una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 560 MB/s e di lettura e scrittura casuale fino a 95k, su tutti i tipi di file. È dotato anche di una crittografia basata su hardware AES a 256 bit che offrire una sicurezza non indifferente.

Questa è davvero un'offerta più unica che rara. A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Quindi, prima che lo sconto sparisca, vai su Amazon e acquista il tuo SSD interno da 500GB Crucial MX500 a soli 42,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

