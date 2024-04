SSD esterno Samsung da 1TB: lo paghi meno di 100€, CLAMOROSA OFFERTA

Samsung è un'azienda leader e che recita un ruolo da protagonista in ogni settore tecnologico e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 38% sull'SSD esterno da 1TB targato proprio Samsung per un prezzo totale di 99€.

SSD Samsung esterno da 1TB in maxi offerta

L'SSD esterno Samsung da 1TB offre prestazioni straordinarie, con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, che è ben 9.5 volte più veloce rispetto a un HDD tradizionale. Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2, con una velocità fino a 10 Gbps, questo dispositivo assicura trasferimenti rapidi e efficienti, garantendo una produttività ottimale.

La scocca in metallo del T7 non solo conferisce un'elegante estetica, ma offre anche una resistenza eccezionale, permettendo allo SSD di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza senza subire danni. Questa caratteristica lo rende ideale per l'uso in movimento e in ambienti dinamici.

La sicurezza è una priorità con lo SSD Samsung T7, che offre la possibilità di proteggere i tuoi dati sensibili mediante una password opzionale e un'encription hardware AES 256 bit, garantendo la massima tranquillità per i tuoi file personali e professionali.

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi e Android 5.1 e successivi, lo SSD esterno Samsung assicura una versatilità senza pari. Tuttavia, è importante notare che le versioni precedenti di Windows, Mac e Android potrebbero non essere supportate, quindi assicurati di utilizzare un sistema operativo aggiornato per sfruttare appieno le sue potenzialità.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto XL del 38% sull'SSD esterno da 1TB di casa Samsung che viene venduto a soli 99€. Approfittane adesso e soddisfa le tue esigenze di storage.

