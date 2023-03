SSD Esterno 500 GB SSK: da oggi su Amazon con uno SCONTO del 15%

Lo spazio sui nostri computer è di un'importanza incredibile, specialmente in un'era sempre più digitale. Di questi tempi infatti spesso ci troviamo a dover gestire una mole di dati incredibile e ad averli sempre a portata di mano, che sia per lavoro, per la famiglia o per svago. Questo spazio rischia quindi di non essere abbastanza, oppure potremmo trovarci in quelle scomode situazioni in cui dovremo trasportare la nostra musica, i film, i documenti, i giochi, da una parte all'altra con velocità e facilità. Ad aiutarci in questi casi, un'unità SSD esterna portatile è praticamente indispensabile.

Se siete alla ricerca di un dispositivo simile, sappiate che su Amazon da oggi potrete acquistare in offerta l'SSD esterno da 500GB di SSK a soli 59,49€, con uno sconto del 15% sul totale.

SSD esterno 500GB SSK: spazio tascabile

Questo prodotto garantisce una velocità di lettura fino a 1050 MB/s e una velocità di scrittura di 1000 MB/s, consentendovi il trasferimento di file di grandi dimensioni in pochi secondi, che ribadiamo essere una cosa essenziale al giorno d'oggi. Si tratta inoltre di un dispositivo con compatibilità universale con i vari sistemi operativi, con vari tipi di porte USB e anche con le console da gioco come PS5 ed XBOX Series X|S.

Questo SSD esterno da 500GB di SSK è realizzato in materiale in lega di alluminio spesso 2 mm, mentre l'area circostante è realizzata in ABS di grado ingegneristico, e quindi forte di una buona tenacità.

