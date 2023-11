SSD da 1TB targato SAMSUNG a prezzo SCONTATISSIMO (-32%)

L'SSD portatile T7 Shield di Samsung da 1TB offre un'esperienza di archiviazione avanzata con un design che coniuga alta velocità e durabilità. La sua certificazione IP65 garantisce una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali più avverse.

Con una velocità di trasferimento fino a 9,5 volte più veloce rispetto ai dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2, questo SSD portatile raggiunge 1.050 MB/s e 1.000 MB/s nelle operazioni di lettura e scrittura rispettivamente. Questo si traduce in un'efficienza sorprendente nel trasferimento di dati, rendendolo ideale per utenti che necessitano di prestazioni elevate.

La robusta scocca in gomma resistente agli urti consente all'SSD portatile T7 Shield di sopportare cadute da un'altezza fino a tre metri, fornendo una protezione affidabile durante gli spostamenti. Questa caratteristica lo posiziona come un compagno sicuro e affidabile per chi è sempre in movimento.

L'inclusione di due cavi USB, uno da Tipo C a C e uno da Tipo C ad A, garantisce una connessione versatile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. La flessibilità di connettività amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo dell'SSD portatile T7 Shield, adattandosi alle diverse esigenze di archiviazione e trasferimento dati degli utenti.

La promozione applicata oggi da Amazon prevede uno sconto del 32% sull'SSD di Samsung portatile da 1TB, prezzo finale: 87,99€.