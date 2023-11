SSD da 1TB di Samsung ad un prezzo RIDICOLO: offerta Black Friday

A differenza dei tradizionali dischi rigidi meccanici (HDD), gli SSD non contengono parti mobili come dischi magnetici e testine di lettura, ma impiegano memoria NAND flash per l'archiviazione. Oggi l'SSD Samsung da 1TB è in sconto del 24%, prezzo finale 76€.

Amazon e Samsung lanciano lo sconto sull'SSD da 1TB

L'SSD Samsung con interfaccia SATA offre prestazioni eccezionali, raggiungendo il limite massimo di 560/530 MB/s per le velocità sequenziali di lettura e scrittura. Questo dispositivo si distingue per la sua avanzata tecnologia Intelligent Turbo Write, progettata per accelerare la velocità di scrittura e garantire prestazioni elevate a lungo termine.

Il pacchetto include il software Samsung Magician 6, che offre un set completo di strumenti per la gestione dell'unità. Con questo software, gli utenti possono tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti del firmware, monitorare la salute e lo stato dell'unità e ottimizzare le prestazioni complessive. È una risorsa preziosa per personalizzare e ottimizzare l'esperienza di utilizzo dell'SSD.

Progettato per chiunque disponga di un PC desktop o laptop con supporto per un fattore di forma SATA standard da 2,5 pollici, questo SSD Samsung offre una capacità di archiviazione generosa di 1 TB. Questo lo rende ideale per coloro che cercano una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per migliorare la reattività del sistema e ottimizzare il carico di lavoro quotidiano.

In sintesi, l'SSD Samsung con interfaccia SATA rappresenta una scelta affidabile per chi cerca velocità e prestazioni superiori, supportate da funzionalità intelligenti e uno strumento di gestione avanzato per ottimizzare l'esperienza di archiviazione digitale.

Oggi su Amazon l'SSD targata Samsung da 1TB è in sconto del 24% per un prezzo finale di 76€.

