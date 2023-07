SSD da 1 TB di Lexar al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Lexar NM610PRO è un disco SSD interno con lettura sequenziale fino a 3300 MB/s e scrittura sequenziale fino a 2600 MB/s. Prestazioni ad alta velocità, adozione della tecnologia NVMe 1.4 Standard, interfaccia PCIe Gen3x4 e il design compatto e sottile sono i suoi principali punti di forza.

Ideale per chi è alla ricerca di un'esperienza di elaborazione migliore, l'unità SSD Lexar da 1 TB è in offerta su Amazon a 37,04 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente fissava il prezzo sopra i 38 euro.

SSD da 1 TB Lexar al miglior prezzo dell'ultimo mese su Amazon

L'unità SSD Lexar da 1 TB in offerta su Amazon supporta lo standard tecnologico PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 per offrire tempi di caricamento del PC e velocità di trasferimento più rapidi, così da garantire prestazioni ed efficiente elevate per tutto il tempo. L'adozione della tecnologia PCIe e NVMe 1.4 consentono di ottenere una velocità fino a 6 volte superiore rispetto a quella di un SSD basato su SATA.

Gli appassionati di PC trovano nell'unità Lexar una soluzione ideale per aggiornare il proprio dispositivo, velocizzandone il caricamento iniziale e quello delle applicazioni. Grazie poi al suo design compatto e leggero, favorisce un'installazione su un notebook o su un computer desktop ancora più semplice.

Cogli al volo la miglior offerta degli ultimi 30 giorni di Amazon per acquistare l'unità SSD da 1 TB a soli 37 euro. L'articolo è spedito da Amazon, quindi se sei cliente Prime benefici della spedizione gratuita.

