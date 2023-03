SSD Crucial P5 Plus è eccellente ed ha un fantastico prezzo su Amazon

Il Crucial P5 Plus è il primo SSD PCIe 4.0 prodotto da Crucial, una delle principali marche di archiviazione per PC. Sebbene non sia l'SSD PCIe 4.0 più veloce, il Crucial P5 Plus è dotato di un controller Micron DM02A1 a otto canali, 1 GB di DRAM, una crittografia AES a 256 bit a livello hardware e utilizza la NAND 3D TLC dell'azienda. Inoltre, l'acquisto dell'unità include il software Acronis True Image e Storage Executive, sviluppato da Crucial, preinstallato per monitorare i progressi dell'unità e aggiornare il firmware. Acquistalo su Amazon a soli 98,75€ invece di 155,99€.

L’SSD P5 Plus da 1 TB ha un valore di 600 terabyte scritti (TBW), il che significa che può sopportare trasferimenti di dati fino a 600 TB senza subire guasti, accompagnati da una garanzia di cinque anni. Le velocità di lettura sequenziale CrystalDiskMark sono risultate leggermente inferiori a quelle del Samsung 980 Pro, ma le velocità di scrittura sono state superiori. Secondo Crucial, si tratta di circa il limite delle prestazioni possibili ma sono prestazioni che riescono ad accontentare la maggior parte dei clienti che utilizzano questo SSD.

In generale, il Crucial P5 Plus è un'ottima scelta per coloro che cercano un'unità SSD PCIe 4.0 con un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie alla sua velocità di scrittura superiore rispetto ad altre opzioni più costose, alla crittografia AES a 256 bit a livello hardware e alla copia gratuita del software Acronis True Image inclusa nell'acquisto. Anche se non è l'SSD PCIe 4.0 più veloce sul mercato, il Crucial P5 Plus è un'opzione conveniente e affidabile. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

