SSD Crucial BX500 ad un prezzo irresistibile su Amazon

Nonostante il prezzo contenuto, l'SSD SATA da 2,5 pollici Crucial BX500 può raggiungere velocità fino a 540 MB/s in lettura e fino a 500 MB/s in scrittura. La missione dell'azienda era quella di sviluppare l'unità SSD più economica del mercato e ha raggiunto l'obiettivo. In tutta onestà, sarà difficile trovare altrove velocità e volume paragonabili allo stesso prezzo. Se avete bisogno di più spazio per salvare foto di famiglia, film e musica, Crucial BX500 è un'ottima opzione. Non è ideale per l'uso primario quando si tratta di grandi quantità di dati, poiché la velocità di scrittura crolla una volta che la cache SLC è piena. Acquistalo su Amazon a soli 32,70€ invece di 58,47€.

Il Crucial BX500 è confezionato in una scatola di cartone compatta con le specifiche stampate sul fronte. Sul retro sono presenti numerose informazioni sul software, la configurazione e il firmware del dispositivo. L'unità e le istruzioni sono contenute in un blister di plastica. Sembra che le unità da 9,5 mm non siano più in uso, dato che gli adattatori non sono più inclusi nella confezione da tempo.

Micron, che produce anche i chip di memoria utilizzati nelle unità Crucial, è un produttore. A tal fine, il Crucial BX500 impiega la memoria flash 3D TLC a 96 strati di Micron. Sono pubblicizzate velocità di scrittura fino a 500 MB/s e velocità di lettura fino a 540 MB/s. Le prestazioni sono quelle standard delle unità SSD con interfaccia SATA III. Non male per un dispositivo a basso costo, la capacità di registrazione dati garantita (TBW) è di 360 TB.

Tuttavia, le cose non sono sempre così facili quando si ha a che fare con serie di dati enormi. La capacità della cache SLC è di circa 140 GB, visibile quando l'intero volume del disco viene scritto in modo lineare. Dopo aver riempito il 60% dello spazio, le prestazioni iniziano a diminuire costantemente fino a raggiungere un valore estremamente lento di 60 MB/s, ancora più modesto di quello degli attuali HDD. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

