Squid Game su Google: scopri l'Easter Egg interattivo e divertente

Google Search ha introdotto un nuovo Easter Egg ispirato alla celebre serie Netflix Squid Game, che promette di portare un tocco di intrattenimento alle ricerche online. Digitando "Squid Game" nella barra di ricerca, sia su desktop che su dispositivi mobili, appare un’animazione speciale che riproduce la famosa cartolina d’invito della serie, con i simboli del cerchio, del triangolo e del quadrato.

Cliccando sulla cartolina, si attiva un mini-gioco interattivo basato su "Luci verdi, luci rosse", uno dei momenti più iconici della prima stagione. I giocatori devono guidare sei personaggi virtuali verso il traguardo, utilizzando due semplici pulsanti: uno per farli avanzare e l’altro per fermarli.

La sfida principale consiste nel rimanere immobili quando la bambola Young-hee si gira per controllare. Se un personaggio continua a muoversi mentre è osservato, viene eliminato dal gioco.

Un Easter Egg completamente ludico

Questo simpatico Easter Egg permette agli utenti di rivivere in chiave ludica l’adrenalina della famosa competizione della serie, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile direttamente dal motore di ricerca. È un’ottima occasione per i fan di Squid Game di immergersi nuovamente nell’atmosfera della serie, anche solo per pochi minuti di svago.

L’arrivo di questo Easter Egg coincide con il rilascio su Netflix della seconda stagione di Squid Game, già molto attesa dai fan di tutto il mondo. Se l’avete già vista, siamo curiosi di conoscere la vostra opinione su come si sviluppa la trama e su quali nuove emozioni riesce a trasmettere.

Non resta che provare questo divertente gioco nascosto su Google e mettere alla prova la vostra capacità di reazione e strategia. Sarete abbastanza rapidi e attenti da portare tutti e sei i personaggi al traguardo senza farne eliminare neanche uno? Digitare “Squid Game” su Google potrebbe essere la il momento perfetto per scoprirlo!