Spotter lancia suite AI per aiutare i creator con il brainstorming

Spotter, la startup che fornisce soluzioni finanziarie ai creatori di contenuti, ha annunciato martedì il lancio della sua nuova suite creativa basata sull'intelligenza artificiale. Chiamata Spotter Studio, la soluzione mira a supportare gli YouTuber durante tutto il processo creativo. Ad esempio, questi tool possono aiutare a fare brainstorming sui possibili video, generare idee per miniature e titoli, pianificare progetti, organizzare attività e collaborare con il loro team. Spotter Studio include una funzionalità che analizza miliardi di video YouTube disponibili al pubblico per trarre ispirazione da creatori simili. Spotter Studio compete con vari strumenti di intelligenza artificiale progettati per i creatori, tra cui TubeBuddy e vidIQ, nonché con lo strumento di ispirazione basato sull'intelligenza artificiale di YouTube, che suggerisce argomenti in base ai dati su ciò che gli spettatori stanno guardando in quel momento. Tuttavia, Spotter Studio afferma di differire dagli altri strumenti perché la sua soluzione è più adatta alle preferenze individuali.

Spotter: come funziona la nuova suite AI per gli YouTuber

Quando i creator si iscrivono a Spotter Studio, concedono il permesso di accedere a tutti i loro video YouTube disponibili al pubblico. L'azienda utilizza quindi questi video per fornire suggerimenti personalizzati che risuonano con il loro pubblico. L'azienda afferma di non condividere i consigli personalizzati degli utenti con altri. La funzione "Brainstorm" di Spotter genera idee basate sul suggerimento del creator e su ciò che ha creato in passato. Ci sono anche opzioni di override per personalizzare ulteriormente i risultati. La suite include anche un pulsante "Diversifica" che consente agli utenti di fare clic su un'idea generata e di diversificare in idee nuove, correlate ma diverse. Ad esempio, se l'argomento è il basket, può generare idee per una collaborazione con giocatori di basket, una competizione di basket o una storia personale sul basket.

Anche il suo tool di miniatura è personalizzato per ogni creator. Prende l'immagine del profilo di un utente e usa la sua somiglianza per generare concept art miniatura. Inoltre, lo strumento "Progetti" di Spotter Studio funge da pianificatore di progetti all-in-one per organizzare le attività e collaborare con i team. Tiene inoltre traccia dei progetti nelle diverse fasi, dalla fase di sviluppo, fino alla post-produzione.

La funzionalità, chiamata "Outliers", funge da "copilot di ricerca", prendendo video di altri YouTuber che il pubblico di un creatore sta guardando. Gli utenti possono fare clic su un titolo e lo strumento di IA di Spotter farà brainstorming di idee per il loro canale. L’azienda afferma che la suite si evolverà ancora in futuro, introducendo nuovi strumenti. Spotter Studio è già disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Australia al prezzo di 49 dollari al mese. L'azienda offre attualmente uno sconto a tempo limitato di 299 dollari all'anno. C'è anche una prova gratuita di 30 giorni.