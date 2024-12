Spotify crea podcast Wrapped AI personalizzati con l’AI di Google

L'esperienza Spotify Wrapped è molto popolare tra milioni di amanti della musica, in quanto offre un riepilogo divertente e personalizzato delle loro abitudini di ascolto. Proprio per questo, la maggior parte delle piattaforme di streaming musicale concorrenti offre esperienze simili ai propri utenti. Spotify Wrapped 2024 sta diventando ancora più personalizzato per gli utenti, grazie all'ultima tecnologia AI di Google. Il nuovo podcast Spotify Wrapped AI offre un riassunto audio personalizzato del proprio anno in musica. Questo nuovo presenta due conduttori generati dall’AI che discutono dell’anno in musica dell’utente. Menzionano i brani e artisti preferiti e persino parlando di come i gusti musicali dell’utente si sono evoluti nel corso dell'anno. Spotify ha creato questi podcast AI personalizzati utilizzando la stessa tecnologia alla base delle panoramiche audio NotebookLM di Google.

Accedere il podcast Wrapped AI di Spotify è semplice. In primis si dovrà aprire il feed Wrapped sull’home page Spotify sulla dell’app o visitare il sito spotify.com/wrappedAIpodcast. Fatto ciò, toccare "Il tuo podcast Wrapped AI" per riprodurre il contenuto. Gli utenti possono anche condividere il proprio podcast Wrapped AI Spotify del 2024 con altri o scaricarlo. Sfortunatamente, il podcast Spotify Wrapped AI non è attivabile in Italia. È disponibile solo in inglese per gli utenti dei piani Free e Premium negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Irlanda e Svezia. L’azienda ha inoltre avvisato gli utenti che gli host AI nel podcast Wrapped AI potrebbero occasionalmente pronunciare male le parole o commettere altri errori.

Oltre al podcast Wrapped AI, Spotify sta anche lanciando AI DJ nell'esperienza Wrapped, che può offrire commenti insieme alla storia musicale del 2024 dell’utente. AI DJ racconterà l’anno di ascolto musicale dell’utente. Inoltre, porterà l'esperienza degli editor sui migliori brani e artisti del 2024 e metterà in risalto il report dell’utente con il DJ quest'anno. Infine, la nuova funzionalità AI Playlist all'interno dell'esperienza Wrapped consentirà di convertire le proprie idee in una playlist personalizzata. Gli utenti possono usare prompt come "crea una playlist dei miei generi preferiti" o "artisti simili ai miei 5 preferiti" e AI Playlist eseguirà l’ordine. Ad oggi, funzionalità AI Playlist è limitata agli utenti Premium nei paesi supportati.