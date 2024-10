NotebookLM: Google lancia versione a pagamento per le aziende

Dopo diversi mesi dal suo rilascio, lo strumento NotebookLM di Google è improvvisamente diventato virale il mese scorso, grazie alla sua esclusiva funzionalità Audio Overviews. Il funzionamento di questo tool è semplice. In primis gli utenti inseriscono semplicemente materiale o incollano link a siti web e YouTube. Fatto ciò, NotebookLM sfrutterà la potenza di Gemini 1.5 Pro per rispondere alle domande degli utenti in modo coerente. Google afferma che NotebookLM ha già milioni di utenti che lo utilizzano per comprendere e interagire con informazioni complesse. Nelle scorse ore, Google ha annunciato importanti cambiamenti a NotebookLM. Innanzitutto, Google sta rimuovendo l'etichetta "Experimental". Ciò consente agli utenti di iniziare a usare lo strumento con sicurezza, senza preoccuparsi che Google possa interromperne l'uso senza preavviso.

In secondo luogo, Google ha migliorato le panoramiche audio con un paio di nuove funzionalità. La prima permette di guidare la conversazione. Gli utenti possono fornire istruzioni prima di generare una panoramica audio "Deep Dive". Ad esempio, è possibile concentrarsi su argomenti specifici o adattare il livello di competenza in base al proprio pubblico. In secondo gli utenti possono anche ascoltare le panoramiche audio mentre continuano a lavorare all'interno di NotebookLM. Guidare la conversazione in NotebookLM è molto semplice. In primis bisogna accedere allo strumento e creare un nuovo notebook. In seguito, è necessario aggiungere le fonti pertinenti. Nella guida di NotebookLM, toccare "Genera" per una panoramica audio automatica o "Personalizza" per fornire istruzioni agli host AI.

NoteBookLM Business: utenti avranno accesso anticipato a funzionalità e supporto

Google sta anche introducendo un nuovo livello a pagamento chiamato NotebookLM Business con funzionalità migliorate mirate ad aziende, università e organizzazioni. L’azienda afferma che oltre 80.000 organizzazioni stanno già utilizzando il tool. Le organizzazioni interessate possono già presentare domanda per il programma pilota NotebookLM Business. Una volta accettate, queste organizzazioni avranno accesso anticipato alle funzionalità del prodotto, alla formazione e al supporto via e-mail. Più avanti quest'anno, Google condividerà maggiori informazioni sulla disponibilità generale e sui prezzi di NotebookLM Business. L'introduzione del nuovo strumento AI per le aziende soddisfa la crescente domanda di ricerca e analisi basate sull'intelligenza artificiale in vari settori.