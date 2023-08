Spiderman arriva su Disney+: abbonati subito alla piattaforma

Ci sono importanti novità per gli abbonati Disney+ vecchi e nuovi: a partire da oggi, la serie di Spiderman è ufficialmente entrata a far parte del vasto catalogo della piattaforma di streaming.

Ciò significa che gli utenti hanno ora l'opportunità di vedere i primi sei film "live action" dell’Uomo Ragno.

Per gli amanti del franchise di Spider-Man, sono disponibili diverse opzioni, tra cui la trilogia con protagonista Tobey Maguire, i due film intitolati The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield e Spider-Man: Homecoming, in cui Tom Holland interpreta Peter Parker.

Inoltre, ci sono le opere animate dedicate al supereroe che contribuiscono a rendere più ricco il catalogo del franchise.

Chi è interessato a partecipare a questa vera e propria maratona, deve soltanto sottoscrivere un abbonamento a Disney+ a 8,99 euro mensili.

In alternativa, puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale a 89,99 euro. Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando sul link qui sotto.

Abbonati SUBITO a Disney+

Spiderman arriva su Disney+

Ecco quali film sono in programmazione sulla piattaforma streaming Disney+:

Spider-Man (2002);

Spider-Man 2 (2004) ;

; Spider-Man 3 (2007);

The Amazing Spider-Man (2012) ;

; The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro (2014):

Spider-Man: Homecoming (2017).

C'è un'abbondanza di contenuti disponibili per una vera maratona che offre ai fan l'opportunità di sperimentare (o, più appropriatamente, vedere) film importanti che hanno contribuito al mondo del genere supereroi.

Non vuoi perderti questo spettacolo? Abbonati a Disney+ a 8,99 euro al mese. Puoi guardare i film tramite una delle app della piattaforma o direttamente dal tuo browser.

Per accedere all'intera gamma di contenuti relativi al franchise di Spider-Man su Disney + e iniziare lo streaming delle ultime uscite, clicca semplicemente sul link sottostante.

Abbonati SUBITO a Disney+

Se vuoi massimizzare i tuoi risparmi, puoi optare per il piano di abbonamento annuale, che ha un prezzo di 89,99 euro e ti consente di risparmiare due mesi di canone di abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.