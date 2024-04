Spider-Man Miles Morales per PS5 ad un prezzo più che DIMEZZATO

Miles Morales è uno degli Spider-Man più amati degli ultimi anni grazie alle sue trasposizioni filmiche e videoludiche e oggi, su Amazon, l'esclusiva PS5 "Spider-Man Miles Morales" viene messa in sconto del 51% per un costo finale di 29,90€.

In Spider-Man Miles Morales per PS5, i giocatori sono catapultati nell'emozionante avventura di Miles Morales, un nuovo eroe che deve imparare a dominare nuovi incredibili ed esplosivi poteri per incarnare la sua personalissima versione di Spider-Man. Ambientato nell'ultimo capitolo della serie Marvel's Spider-Man, il giovane Miles si ritrova a navigare tra le sfide di un nuovo quartiere, seguendo le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man.

Tuttavia, il tranquillo adattamento di Miles viene presto interrotto da una feroce lotta per il potere che minaccia di distruggere la sua nuova casa. Con il mondo sospeso sull'orlo del caos, l'aspirante eroe si rende conto che con grandi poteri derivano grandi responsabilità.

Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrare il suo valore. Gli ambienti innevati del quartiere di Miles forniscono uno sfondo suggestivo mentre il giocatore esplora una nuova e vibrante realtà.

Con il passare del tempo, il confine tra la vita privata di Miles e la sua missione di combattere il crimine diventa sempre più sfumato, portando il protagonista a scoprire l'importanza della fiducia e del senso di appartenenza. Attraverso questa avvincente narrazione, i giocatori sono immersi in un viaggio emozionante che esplora i temi universali della crescita personale, della responsabilità e dell'eroismo.

