Speaker Xiaomi dalle mille funzionalità al 30% di sconto su Amazon

Xiaomi fa della versatilità il suo principale punto di forza e oggi, su Amazon, il suo speaker viene scontato del 30% che viene venduto al costo totale e finale di 34,99€.

Offerta outlet: speaker Xiaomi al 30%

Lo Speaker Xiaomi è un dispositivo versatile dotato di un orologio con display a LED, che permette di impostare la sveglia con canzoni, cantanti o generi musicali preferiti, garantendo un risveglio con la giusta musica per iniziare la giornata nel modo migliore.

Con l'Assistente Google integrato, è possibile controllare il proprio Smart Speaker tramite comandi vocali, per riprodurre musica, verificare il meteo, rimanere aggiornati sulle ultime notizie o regolare il volume con facilità. Grazie al modulo trasmettitore IR integrato, combinato con l'Assistente Google, è possibile applicare il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali, modernizzando così i dispositivi non smart.

La maggiore capacità, il cono a 360° dell'altoparlante e l'innovativa struttura interna contribuiscono alla ricchezza e alla nitidezza del suono, generando un campo sonoro perfettamente bilanciato per un'esperienza audio coinvolgente da ogni angolazione.

Collegando due dispositivi dello stesso modello, è possibile creare uno stereo immediato, per vivere un'esperienza musicale ancora più coinvolgente. Inoltre, è possibile collegare più Smart Speaker per una riproduzione sincronizzata in tutta la casa, incluso il supporto per le chiamate in vivavoce tramite Google Duo. Un device, dunque, di alta qualità garantita dalla stessa Xiaomi proposta ad un prezzo molto accessibile in particolar modo grazie allo sconto attivo oggi.

Su Amazon, oggi, lo speaker Xiaomi viene messo in sconto del 30% e viene venduto al prezzo finale e totale di 34,99€. Approfittane adesso e sfrutta questa offerta!

