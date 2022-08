Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 3: impermeabile e perfetta per la tua estate, ora in promo su Amazon

JBL si è fatto un vero nome come uno dei grandi contendenti nel mercato degli altoparlanti Bluetooth per esterni con le sue linee Flip, Clip e Charge e GO. Il JBL GO 3 rappresenta uno degli altoparlanti più apprezzati, perfetta per le escursioni o per la piscina. Acquistala ora su Amazon a soli 29,99 euro.

L'altoparlante si presenta in una forma arrotondata, ovale, rivestito in tessuto a maglia fitta e plastica gommata. Proprio come il GO 2, il suono esce da un lato, mentre l'altro è coperto da una toppa di plastica in modo che l'altoparlante possa rimanere ben saldo sulla superficie di appoggio.

Un'altra novità di JBL GO 3 è un passante in tessuto per appendere l'altoparlante ad un gancio o agganciarlo a una borsa. Il passante è fissato in modo permanente all'altoparlante. La cassa ricaricabile JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale, e funziona sia con i dispositivi Apple che con quelli Android.

Usare l'altoparlante JBL GO 3 è un gioco da ragazzi. Il bordo in tessuto sopra il logo JBL possiede tre pulsanti: due per la regolazione del volume e uno per la riproduzione. Oltre a questo, l'altoparlante ha anche due pulsanti all'estremità opposta al cinturino per l'alimentazione e l'associazione Bluetooth: basta toccare il pulsante di associazione e selezionare l'altoparlante nel menu Bluetooth dal tuo dispositivo.

La JBL GO 3 è classificata IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua, il che significa che è ragionevolmente resistente alla polvere e può sopportare l'immersione completa fino a un metro d'acqua per 30 minuti. Tuttavia, sebbene sia molto resistente, questo non è esattamente l'ideale per chi cerca un altoparlante da piscina per un motivo: non galleggia. Puoi riprodurre la musica che vuoi e, anche quando il rivestimento in tessuto è inzuppato, l'altoparlante suona perfettamente. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistala su Amazon: ricorda inoltre che se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

