Speaker Bluetooth Portatile JBL Go 3 ad un prezzo FOLLE su Amazon

La musica è parte integrante della nostra vita e grazie al JBL GO 3, uno speaker bluetooth portatile di alta qualità, potrai avere delle casse potenti in un design compatto e resistente. Acquista ora questo speaker su Amazon a soli 27,89€ invece di 44,99€.

Dotato di tecnologia bluetooth, il JBL GO 3 ti consente di connettere facilmente il tuo smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo compatibile e riprodurre la tua musica preferita in modo wireless. Goditi un audio nitido e bilanciato, che riempirà l'ambiente con un suono coinvolgente e ricco di dettagli.

Grazie al suo design compatto, puoi portarlo ovunque tu vada. Puoi metterlo nella tua borsa, nello zaino o addirittura in tasca senza preoccuparti di danneggiarlo. E' anche perfetto per le feste in spiaggia, le escursioni, i picnic o semplicemente per goderti la musica in casa.

La resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IPX67 garantisce che lo speaker sia protetto da spruzzi d'acqua, pioggia e polvere, consentendoti di utilizzarlo anche in ambienti esterni. Non preoccuparti di piccole cadute o imprevisti, lo speaker JBL GO 3 è costruito per resistere alle avversità quotidiane.

Con una batteria integrata che offre fino a 5 ore di autonomia, potrai goderti la tua musica per tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. E se si scarica, basta collegarlo tramite cavo USB e funzionerà.

Approfitta ora dello sconto del 38% e acquista questo prodotto su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.