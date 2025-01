Spazio in cloud a vita senza abbonamenti e costi aggiuntivi: scopri l’offerta

Ti sono arrivate e-mail e comunicazioni che ti informano che lo spazio in cloud del tuo piano si sta esaurendo? È normale: aumentano i file che regolarmente salviamo, i backup sono sempre più pesanti e le dimensioni di documenti, video e brani musicali sono maggiori per garantire una migliore qualità. Il costo di un abbonamento in cloud può incidere significativamente sulle finanze personali, rendendo difficile rinunciarvi senza rischiare di perdere tutti i file personali.

Per risolvere il problema può essere interessante valutare i piani pCloud con pagamento unico e accesso a vita. Tanto spazio a disposizione e una serie di funzionalità aggiuntive incluse nel costo d’acquisto. Scegli il piano pCloud a vita più adatto alle tue esigenze.

Fino a 10 TB di spazio in cloud per sempre

Con i piani a vita di pCloud si ha l’immediato vantaggio di eliminare una voce importante dai costi ricorrenti. Un solo pagamento per avere 500 GB, 2 TB o 10 TB di spazio in cloud incluso in un piano che prevede anche diverse funzionalità aggiuntive molto utili.

I piani pCloud, infatti, consentono di condividere link e cartelle, invitare altre persone ad accedere alle cartelle condivise e utilizzare link condivisi (anche personalizzabili) con statistiche dettagliate. Inoltre una volta caricati i file questi sono immediatamente accessibili, possono essere visualizzabili anche offline e sono sempre disponibili anche grazie alla sincronizzazione automatica su più dispositivi.

La praticità d’utilizzo va di pari passo con la sicurezza: i piani pCloud prevedono la protezione TLS/SSL, la crittografia 256-bit AES per tutti i file e la conservazione di 5 copie dei file su server differenti. Tutto questo è molto di più di quanto offrono i normali abbonamenti in cloud. Con i piani pCloud non solo si ha tutto in un unico pacchetto, ma anche a un prezzo scontato e con un accesso a vita.

I piani pCloud con accesso a vita in promozione sono: Premium 500 GB a 199€ (invece di 299€), Premium Plus 2 TB a 399€ (invece di 599€) e Ultra 10 TB a 1190€ (invece di 1890€).

