Soundbar Yamaha YAS-109 con Alexa integrata in sconto del 36% su Amazon

La soundbar YAS-207 di Yamaha risulta essere un must have da aggiungere a qualsiasi TV, sopratutto per chi ha un budget limitato.

Come lo YAS-209, la parte superiore della barra ha un semplice display a LED leggermente angolato in modo che possa ancora essere visto da lontano, con vari livelli di illuminazione che indicano il volume generale.

Presenti anche gli indicatori per la selezione della sorgente, il suono surround digitale e Clear Voice, un'impostazione progettata da Yamaha per assicurarti di poter ascoltare meglio il parlato di un file audio. C'è anche un pulsante nella parte superiore della barra che serve per attivare Alexa senza usare nessuna parola di attivazione insieme a due microfoni che ti consentono di parlare da molto lontano.

Il telecomando è piccolo e semplice, ma fa il suo lavoro. Presenta pulsanti di selezione della sorgente individuali e la possibilità di passare rapidamente tra surround virtuale, Clear Voice e sei diverse impostazioni di equalizzazione senza pressioni multiple. Anche sul telecomando è presente un pulsante per attivare Alexa, ancora una volta, per coloro che non vogliono pronunciare la parola ad alta voce.

Con l'assistente intelligente di Amazon integrato, la soundbar diventa come qualsiasi altro altoparlante intelligente della tua casa. Puoi chiedere meteo o notizie, impostare timer e persino chiedere alla soundbar di riprodurre i tuoi brani preferiti su Spotify (la barra dispone anche di Spotify Connect). Puoi persino utilizzare Alexa per cambiare le sorgenti, il che è fantastico se stai cercando di switchare tra un sistema di videogiochi e la tua Smart TV.

Un'altra cosa grandiosa di Alexa è che puoi usare i comandi verbali per disattivare l'audio o cambiare il volume, il che può essere fantastico se non hai voglia di prendere il telecomando. Presto sarai anche in grado di utilizzare la soundbar come parte di una configurazione di altoparlanti multiroom più ampia, poiché Yamaha afferma che il supporto verrà aggiunto entro la fine dell'anno.

Molte soundbar di livello inferiore non dispongono nemmeno di una porta HDMI ARC, ma si affidano invece alla connessione ottica per l'audio. YAS-109 offre sia HDMI ARC che una seconda porta di ingresso HDMI, il che significa che puoi collegarti facilmente alla tua TV o collegare direttamente una console o un dispositivo di streaming esterno.

In termini di funzionalità audio e video, la barra dispone della tecnologia Dolby Pro Logic II, DTS Digital Surround e DTS Virtual: X, progettata per espandere il palcoscenico sonoro sia sul piano orizzontale che su quello verticale.

L'ingresso HDMI supporta il passthrough video 4K HDR, incluso HDR10, ma non è in grado di passare attraverso Dolby Vision o HDR10+.

