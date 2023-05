Soundbar Bluetooth compatta e di qualità ad appena 48€

Vuoi amplificare il suono del tuo PC o della tua smart TV spendendo poco? Hai bisogno di qualcosa di piccolo, leggero e versatile? Allora dai un'occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la soundbar Bluetooth Phission a soli 48,99 euro, invece che 59,99 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto folle, questo è comunque un ottimo prezzo. Anche perché questa soundbar compatta è davvero di ottima qualità. La puoi mettere ovunque e portarla facilmente da un posto all'altro. E puoi connetterla sia con il cavo che in modalità Bluetooth.

Soundbar Bluetooth Phission: mini anche nel prezzo

La soundbar Bluetooth Phission offre delle prestazioni eccellenti, con una potenza di 30 W e due driver full range che regalano un sono coinvolgente. Grazie al suo design leggero e compatto la puoi mettere ovunque. Ad esempio sotto la tua smart TV o anche sulla scrivania vicino al PC dove non c'è tanto spazio. La puoi addirittura agganciare al muro.

Avrai la possibilità di equalizzare il suono come desideri scegliendo tra 3 diverse modalità. Lo potrai fare semplicemente con il telecomando che troverà in dotazione. La connessione Bluetooth 5.0 ti consente di collegare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, proiettori o notebook in modo semplice e veloce. È dotata anche di un ingresso aux e una porta USB.

Questa è davvero un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Per cui vai subito su Amazon e acquista la tua soundbar Bluetooth Phission a soli 48,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

