Sotto l'albero metti Mondly e impara 41 lingue al 95% di sconto

Se cerchi un regalo originale da mettere sotto l'albero, Mondly è sicuramente una scelta azzeccata. Premiata come "App dell'anno" da Facebook e "Migliore nuova app" da Apple, questa utilissima piattaforma ha già conquistato oltre 110 milioni di utenti con il suo approccio innovativo all'apprendimento delle lingue. Per un periodo limitato, puoi ottenere l'accesso a vita a Mondly per imparare tutte le 41 lingue disponibili a soli 99,99 euro, anziché 1999,99 - pari al 95% di sconto.

Scegliere Mondly conviene: ecco tutti i vantaggi

Mondly si distingue dalla concorrenza poiché combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare una nuova lingua come un vero madrelingua. Ma perché sceglierla?

Accesso gratuito a funzionalità premium : arricchisci la tua esperienza linguistica con accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora

: arricchisci la tua esperienza linguistica con accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora Focalizzati sulle frasi: a differenza di altre app, Mondly si concentra sulle frasi di uso comune, consentendoti di memorizzare le parole più utilizzate e di prendere parte a conversazioni in pochi minuti

e di prendere parte a conversazioni in pochi minuti Ascolta i madrelingua: Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali

per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali Conversazioni reali: fai pratica con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata

e corsi esclusivi in Realtà Aumentata Parti dalla tua lingua madre: a differenza di altre app linguistiche, Mondly ti consente di imparare dalla tua lingua madre, offrendo lezioni in 41 lingue diverse

Negli anni, Mondly ha dimostrato di essere una scelta vincente per chiunque desideri imparare una nuova lingua in modo efficace e divertente. La promozione è disponibile ancora per un periodo di tempo limitato: se sei interessato, questo è il momento giusto per ottenere il 95% di sconto sull'accesso a vita alla versione Premium, senza abbonamenti né costi nascosti.

