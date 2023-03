Sony WH-CH720N: cuffie wireless con 35h e connessione multipoint

Super offerta da prendere al volo per avere delle cuffie wireless straordinarie, sia come qualità audio, comodità e autonomia. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Sony WH-CH720N a soli 99,90 euro, invece che 149,99 euro.

Tieni presente che questo è il prezzo più basso mai registrato finora, per cui devi essere molto rapido altrimenti non riuscirai ad averle con questo sconto del 33%. Queste cuffie sono molto comode hanno un'autonomia esagerata e una connessione multipoint che le rendono super versatili.

Sony WH-CH720N: le cuffie wireless definitive a prezzo wow

Le cuffie Sony WH-CH720N pesano soltanto 192 grammi per cui potrai tenere per molto tempo senza che ti diano fastidio. Hanno anche dei morbidi padiglioni che isolano dal rumore ma non stringono. Anche l'archetto, che puoi regolare come vuoi, è imbottito e si adagia delicatamente alla testa per il massimo del comfort. Puoi usarle per ascoltare la tua musica preferita per guardare film e serie TV. Nonché per giocare o fare chiamate.

Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e al processore integrato V1, riuscirai a percepire ogni dettaglio di ciò che stai ascoltando anche in un ambiente rumoroso. Potrai associare le tue cuffie fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Questo ti permette ad esempio di rispondere a una chiamata istantaneamente mentre stai guardando un video sul tuo PC. Con una sola ricarica garantiscono un'autonomia di 35 ore e in soli 10 minuti quasi altre 5 ore di ascolto.

Non ci sono dubbi, queste cuffie sono speciali e anche l'offerta è davvero vantaggiosa. Fai presto perché ovviamente non durerà in eterno. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue Sony WH-CH720N a soli 99,90 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

