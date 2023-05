Sony WH-CH520: cuffie wireless da 50 ore in OFFERTA al 30%

Sei più per le cuffie che per gli auricolari? Stai cercando qualcosa di non troppo costoso ma che garantisca un'ottima qualità? Allora dai un'occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Sony WH-CH520 a soli 47,49 euro, invece che 69,99 euro.

Goditi questo ribasso del 30% dunque più un ulteriore piccolo sconto al checkout e risparmia oltre 22 euro. Con queste cuffie wireless potrai ascoltare la tua musica preferita, guardare film o serie TV, giocare e fare chiamate. Tutto in modo perfetto. Allo stesso prezzo potrai scegliere tra la colorazione bianca oppure quella nera.

Sony WH-CH520: cuffie wireless dalla batteria gigante

Una delle cose che possiamo apprezzare di più delle cuffie Sony WH-CH520 è sicuramente la batteria enorme che ti consente di usarle per ben 50 ore con una sola ricarica. Inoltre godono di una ricarica velocissima, in soli 3 minuti avrai 1,5 ore di ascolto.

Non dimentichiamo la comodità. Grazie a dei padiglioni morbidi e un archetto imbottito potrai tenerle per moltissimo tempo senza che diano fastidio. Sono dotati di una connessione multipoint che ti consente di associare a più dispositivi e passare da uno all'altro in modo veloce. Hanno dei pratici comandi sul padiglione destro per regolare i volumi, accenderle o spegnerle e collegarle ai tuoi device.

Questa è davvero un'offerta da non perdere. Dato che non potrà durare in eterno vai adesso su Amazon e acquista le tue Sony WH-CH520 a soli 47,49 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine subito le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

