Sony WH-1000XM4: cuffie wireless senza rivali ora a un ottimo prezzo

Se stai cercando delle cuffie wireless di ottima qualità per ascoltare la tua musica in ambienti rumorosi senza problemi e goderti una autonomia eccezionale, allora non perdere questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WH-1000XM4 a soli 180 euro, invece che 244,99 euro.

Dunque adesso c'è uno sconto del 27% che abbatte il prezzo e lo porta vicinissimo al minimo storico. Queste sono cuffie wireless che hanno pochissime rivali e che oggi, grazie all'ultimo giorno di Black Friday, ti porti a casa a un prezzaccio. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 36 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sony WH-1000XM4: suono premium e connessione multipoint

Sono davvero tantissime le caratteristiche che rendono uniche e impareggiabili le mitiche Sony WH-1000XM4. Tra queste sicuramente troviamo la tecnologia di connessione multipoint che ti permette di collegarle simultaneamente a due dispositivi per passare da uno all'altro in modo rapido. Hanno un design estremamente confortevole con l'archetto imbottito sulla parte che poggia sulla testa e si piegano su se stesse per occupare meno spazio quando le porti con te.

Godono di un audio eccezionale e sono dotate della cancellazione attiva del rumore che ti consente di fare chiamate e ascoltare la musica anche in ambienti chiassosi senza problemi. Possiedono dei pratici comandi per regolare il volume gestire le chiamate e le tracce musicali e godono di una super batteria in grado di durare per 30 ore con una singola ricarica.

Siamo davvero di fronte al meglio del meglio però per riuscire ad accaparrartele a questo prezzo devi essere veramente rapido. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue Sony WH-1000XM4 a soli 180 euro, invece che 244,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

