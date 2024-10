Sony ULT FIELD 1: spettacolare speaker portatile wireless al prezzo più basso

Se ami ascoltare la musica in qualsiasi momento sono certo che non vorrai perderti questa occasione pazzesca che si sto segnalando. Se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Sony ULT FIELD 1 a soli 79 euro, invece che 139 euro.

Non è uno scherzo e nemmeno un sogno. Siamo di fronte a uno sconto fuori di testa del 43% che ti fa risparmiare ben 70 euro sul totale. Si tratta di un minimo storico per cui bisogna davvero fare veloce. Tra l'altro se preferisci puoi pagare in comode rate da 15,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sony ULT FIELD 1: potentissimo e compatto

Sono tante le caratteristiche che rendono lo speaker portatile wireless Sony ULT FIELD 1 uno dei migliori, oltre al prezzo vantaggioso. Innanzitutto si presenta con un design leggero ma veramente robusto. È resistente all'acqua e alla povere con certificazione di grado IP67 e quindi lo puoi tranquillamente portare al mare e in piscina. Inoltre possiede un pratico laccetto per attaccarlo dove vuoi e portartelo dietro.

Ha una potenza di uscita pazzesca da 100 W con bassi corposi e alti e medi equilibrati che ti consentono di percepire ogni suono al meglio. Lo puoi collegare facilmente ai tuoi dispositivi con la connessione Bluetooth che garantisce affidabilità e zero latenza. Gode di una super batteria in grado di durare per 12 ore ininterrotte e si ricarica in fretta. È anche dotato di pratici pulsanti per regolare il volume.

Fai in fretta perché questa offerta è destinata a durare poco. Per cui prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Sony ULT FIELD 1 a soli 79 euro, invece che 139 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

