Sony SRS-XG300: speaker portatile Bluetooth dal suono potente (-50%)

Oggi ti segnalo una promozione davvero notevole che ti consente di avere uno speaker Bluetooth portatile a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony SRS-XG300 a soli 149 euro, invece che 299 euro.

Non ci sono errori di prezzo o di scrittura, siamo davvero di fronte a un meraviglioso sconto del 50% che ora taglia il prezzo a metà e ti fa risparmiare tantissimo. Avrai soprattutto per le mani uno speaker Bluetooth versatile e dal suono sempre preciso e potente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Sony SRS-XG300: meraviglioso speaker wireless

Non ci sono dubbi sul fato che Sony SRS-XG300 sia uno dei migliori speaker Bluetooth portatile e dunque a una cifra così bassa è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie a speaker X-Balanced, ai tweeter e ai radiatori passivi, è in grado di restituire sempre un suono pulito.

Gode di un design estremamente compatto e robusto così che lo puoi portare dove desideri senza problemi. Infatti è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Si associa velocemente ai tuoi device in modalità Bluetooth e la connessione rimane perfettamente stabile, senza latenza. Ultima cosa notevole, la sua enorme batteria in grado di durare per ben 25 ore con una ricarica completa.

Fai alla svelta perché difficilmente un'occasione così potrà durare a lungo. Quindi prima che le unità disponibili si esauriscano o il prezzo torni a quello standard, vai su Amazon e acquista il tuo Sony SRS-XG300 a soli 149 euro, invece che 299 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

