Sony LinkBuds S CROLLANO su Amazon al 47%, BOMBA del weekend

Offerta da non credere che trovi in questo momento solo su Amazon per avere degli auricolari true wireless senza rivali a un prezzo davvero vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello Sony LinkBuds S a soli 106,53 euro, invece che 199,99 euro.

Siamo di fronte a uno sconto del 47% per delle cuffiette true wireless eccezionali. Ora puoi risparmiare più di 93 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Sony LinkBuds S: cancellazione del rumore e connessione multipla

Sono tantissime le motivazioni per cui Sony LinkBuds S sono assolutamente da avere, oltre all'ottimo sconto proposto da Amazon. Ad esempio puoi usare la modalità Ambient Sound, che ti permette di ascoltare la musica ma anche ciò che ti ci circonda. E passare velocemente alla modalità NC, che riduce il rumore digitalmente, e ti consente di immergerti in modo più completo nelle tue canzoni preferite. Li puoi collegare a più dispositivi e passare da uno all'altro velocemente.

Poi, grazie al design unico ed ergonomico, aderiscono perfettamente all'orecchio, si mantengono stabili anche mentre ti muovi e sono comodissime. Chi ti ascolta sentirà la tua voce molto chiara e senza rumori o interferenze. Puoi facilmente usare gli assistenti vocali senza usare le mani. E godono di un'autonomia di ben 6 ore con una singola ricarica e fino a 20 ore grazia alla custodia. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4, e questo ti permette di usarle anche per le tue attività sportive.

Fai presto perché le unità disponibili con questo incredibile sconto non sono molte e quelle poche spariranno presto. Per cui, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista i tuoi Sony LinkBuds S a soli 106,53 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su Sony LinkBuds S CROLLANO su Amazon al 47%, BOMBA del weekend inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.