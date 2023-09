McAfee+ Premium è considerato da molti il top in questo momento. Una soluzione questa che ti garantisce una gestione sicura dei tuoi dati e ti permette di navigare su Internet senza lasciare tracce.

Con l'abbonamento McAfee, hai tutto quello che ti serve: antivirus per tenere lontani i software dannosi, VPN per navigare in sicurezza e Password Manager.

E il prezzo? Solo 44,95 euro per un anno intero (anziché 195,95 euro). Risparmi 85 euro! Clicca sul link qui sotto e attiva subito l'abbonamento sul sito ufficiale di McAfee.

McAfee+ Premium: tre soluzioni in un unico pacchetto scontato

Se scegli McAfee+ Premium, hai accesso a un servizio 3 in 1 super completo. C'è l'antivirus per tutti i tuoi dispositivi, una VPN che si attiva automaticamente quando sei su una rete non sicura e un Password Manager per tenere al sicuro tutte le tue password.

E non è finita qui, perché i software di McAfee funzionano su Windows, macOS, Android, iOS e anche su ChromeOS.

Potrai avere quindi un abbonamento con 3 servizi inclusi per soli 44,95 euro (meno di 4 euro al mese) invece di 85 euro.

E il bello è che non ci sono vincoli, quindi alla fine dell'anno puoi decidere se rinnovare o no. Tutti i dettagli sono qui sotto, ma sbrigati perché l'offerta è limitata nel tempo. Dimenticavamo: ci sono anche le versioni Essential e Advanced se vuoi di più.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.