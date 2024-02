Solana a 300 miliardi di dollari di stablecoin, altcoin AI punta a +500%

Nel panorama in evoluzione delle criptovalute, Solana ha segnato un importante traguaro nei trasferimenti di stablecoin, mentre un migliore altcoin focalizzato sull'AI punta a un'ambiziosa crescita del 500%. Questa giustapposizione di risultati e obiettivi sottolinea la natura dinamica del mercato delle criptovalute.

L'aumento del volume di stablecoin di Solana

I recenti risultati di Solana nel settore degli stablecoin sono a dir poco straordinari. A gennaio il volume dei trasferimenti di stablecoin sulla sua piattaforma ha superato la ragguardevole cifra di 300 miliardi di dollari, un aumento notevole rispetto ai 297 miliardi di dicembre e un incremento sbalorditivo del 2.520% rispetto al gennaio 2023. Ciò che colpisce di questa crescita non sono solo i numeri, ma anche ciò che dicono della spina dorsale di Solana - la sua solida infrastruttura - e la fiducia che gli utenti ripongono nella sua tecnologia sottostante.

Pensaci: solo un anno fa Solana era una piccola realtà, ma ora è una delle migliori 10 criptovalute. È una cosa enorme! Non si tratta solo della crescita di Solana, ma del fatto che le persone iniziano a credere in ciò che Solana può fare, soprattutto quando si tratta di gestire le transazioni in stablecoin.

InQubeta (QUBE): prevedere una crescita del 500% dopo il lancio

In un mondo in cui criptovalute e AI convergono, sta crescendo una nuova ICO: InQubeta (QUBE). Non è solo un'altra goccia nell'oceano delle migliori criptovalute; sta intraprendendo un viaggio audace e visionario, puntando in alto e mirando a una crescita sbalorditiva del 500%. Ma non si tratta solo di numeri: InQubeta è in missione per ridefinire il panorama competitivo, trasformando il modo in cui investiamo nelle startup AI e stimolando l'innovazione in un campo ricco di possibilità.

Immagina questo: un mondo in cui gli investimenti in imprese di AI non sono solo per la ricca élite della Silicon Valley o per i circoli esclusivi di investitori istituzionali. InQubeta sta trasformando questa visione in realtà. Grazie alla sua innovativa piattaforma, InQubeta sta aprendo il mondo degli investimenti in AI a tutti. Tramite il token QUBE, sta promuovendo una nuova era in cui chiunque può effettuare investimenti frazionari. Si tratta di qualcosa di più di una semplice opportunità di investimento: si tratta di abbattere le barriere e democratizzare il panorama degli investimenti, rendendolo inclusivo e accessibile a tutti.

Il cuore pulsante dell'ecosistema di InQubeta è QUBE, un token ERC20 deflazionistico che va oltre il convenzionale. Progettati per incentivare gli investimenti a lungo termine e lo staking, questi token sono gli architetti di un futuro sostenibile negli investimenti in tecnologia AI. Grazie a un meccanismo fiscale unico, il valore di QUBE è destinato a salire nel lungo periodo.

Grazie a oltre 8,5 milioni di dollari di finanziamenti in prevendita, InQubeta sta cercando di espandersi su più blockchain. Sta lavorando per creare una piattaforma di lancio, una DAO e una funzione di swapping. Il 2024 è l'anno in cui le criptovalute AI guadagneranno una posizione popolare e QUBE è già uno dei migliori altcoin in questa categoria.

Considerazioni finali

Ultimamente, il mondo delle criptovalute è in fermento per le sue innovazioni. Per cominciare, Solana sta battendo record con i suoi trasferimenti di stablecoin, dimostrando quanto possa essere rivoluzionaria la tecnologia blockchain. E poi c'è InQubeta, che sta puntando in alto con un obiettivo di crescita del 500%. Il viaggio di InQubeta è una storia che sembra uscita dai sogni di un visionario della tecnologia. Si tratta di grandi ambizioni, di un pensiero innovativo e di una vera e propria volontà di rendere l'investimento nell'AI accessibile a più di pochi eletti. Mentre osserviamo l'evoluzione sul mercato delle criptovalute, le mosse audaci di InQubeta, insieme agli impressionanti passi avanti che sta facendo Solana, ci danno un'anticipazione del futuro delle criptovalute.

