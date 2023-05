Snips: un pastebin con SSH

Snips è un pastebin che a differenza di altre soluzioni dello stesso tipo ha il vantaggio di offrire il supporto per SSH. A ciò si aggiunga che per il suo utilizzo non è necessaria alcuna procedura di installazione, è sufficiente un terminale dotato di un client SSH. Ma partiamo dall'inizio: che cos'è un pastebin? La maggior parte degli sviluppatori dovrebbero conoscere questo strumento ma vale la pensa di chiarirne l'utilità.

Cos'è un pastebin

Un pastebin (ma viene utilizzato anche il termine "nopaste") è una piattaforma che permette di effettuare condivisioni testuali in modo semplice e veloce. Gli utilizzatori possono incollare il proprio testo in un campo di input del sito Web che fornisce il servizio e generare così un link univoco per condividere il contenuto con altri utenti. Questo consente di distribuire rapidamente note, log di errori, semplici commenti e soprattutto snippet di codice sorgente. I contenuti linkati possono essere visualizzati e scaricati da tutti coloro che hanno accesso al link generato.

Le funzionalità di Snips

Oltre al fatto di non necessitare installazione, Strips non richiede nemmeno delle credenziali di accesso. Niente password, basta possedere una chiave SSH valida. Nello stesso modo non è necessaria alcuna registrazione, non ci si deve loggare al servizio né cedere il proprio indirizzo e-mail per creare un account. Si tratta di una soluzione containerizzata, leggera dal punto di vista del consumo di risorse e self-hostable.

Gli sviluppatori possono sfruttare un sistema di riconoscimento del codice basato sul Machine Learning. Grazie all'interfaccia utente è disponibile anche il supporto per l'evidenziazione del codice, mentre la TUI (Text-based User Interface) permette di non dover abbandonare il proprio terminale per la gestione e la visualizzazione degli snippet. Per una maggiore sicurezza è possibile generare e condividere anche URL TTL, cioè con accesso limitato nel tempo.

L'uso è particolarmente semplice. Disponendo di una chiave SSH si può lanciare il servizio in questo modo:

echo '{ "hello" : "world" }' | ssh snips.sh

Mentre l'istruzione seguente permette di accedere alla TUI:

ssh snips.sh